Fim Junior Gp Moto2, MMR e BK Corse insieme con Marcon e Rato

Nuova avventura per il team tutto italiano, che schiererà Marcon e Rato nella prima stagione dei motori Triumph nel campionato europeo Moto2

BK Corse, squadra legata ad Aprilia nello sviluppo di giovani piloti, unisce le forze con MMR nel 2022 e punta al Fim Junior Gp, nella nuova Moto2 che per la prima volta avrà i motori Triumph come nel motomondiale. Team tutto italiano pronto a partecipare al campionato parallelamente agli altri progetti racing già messi in piedi, e con una scelta di piloti anche loro italiani. Da una parte Tommaso Marcon, giovane ma con molta esperienza nella categoria, con alcune presenze anche nel Mondiale.

Dall'altra Mattia Rato, precocissimo pilota che dopo aver appreso le basi della Moto2 con i motori Honda senza farsi mancare qualche gara bellissima e ottimi risultati, punta ora al prossimo step della carriera per lottare al vertice con i migliori del Fim Junior Gp.