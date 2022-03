Andrea Dovizioso, per tre volte vice-campione in MotoGP, vincitore di 15 gare in top class, affronterà quest’anno la sua 20^ stagione nel Motomondiale, a cui vanno aggiunte le cinque gare disputate nel 2021 in sella alla Yamaha del team Petronas. Dopo otto stagioni in Ducati, durante le quali ha combattuto più volte per il titolo con Marc Marquez, Dovizioso è tornato in Yamaha a partire dal GP di San Marino dello scorso anno e ha corso le restanti cinque gare del 2021 con una YZR-M1 con le specifiche del 2019. Questo weekend Dovizioso debutterà con il nuovo team WithU Yamaha RNF e avrà a disposizione gli ultimi aggiornamenti, che gli permetteranno di provare a lottare per tornare al top, come ha confermato anche al microfono di Antonio Boselli: "Non è stato facile lasciare la motocross per tornare qui a lottare. In MotoGP ha senso esserci quando pensi di poter fare bene, su questo tema l’ho sempre pensata così, se sono tornato è perché penso di poter puntare in alto. Il periodo in cui sono stato fermo non è stato un problema per me. Il problema semmai è ripartire da una situazione iniziale diversa, possiamo definirla proprio opposta rispetto a quella in Ducati. C'è la difficoltà di sfruttare il nuovo pacchetto: ci sono aspetti favolosi con questa Yamaha, invece su altri facciamo fatica. Per me non è facile sfruttare i lati positivi della mia nuova moto, forse perché mi concentro troppo sui lati negativi. Per fortuna lavoro con una persona come Ramon Forcada, ha tantissima esperienza: con lui non perdi tempo, non commette errori, sa già cosa fare e su cosa lavorare. Adesso non vedo l'ora di entrare in pista, questa attesa crea un po' di ansia. La prima gara è sempre la prima gara: è bello, ma devi anche soffrire per l'attesa. Sarà un weekend particolare, strano, ma sono contento di essere qui in Qatar. Questa pista mi fa venire in mente bei ricordi, in questi giorni si rivedendo sempre in tv le immagini delle mie vittorie qui a Losail".