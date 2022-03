Suzuki: perché può essere un anno importante

Motore ok, ma le gomme…

Perché se è vero che ci si aspettava qualcosa di più da Mir e Rins sia nelle qualifiche (la pole è il primo tabù da sfatare) sia in gara (rispettivamente 6° e 7° al traguardo), la convinzione creata dal grande lavoro fatto nei mesi invernali non è stata scalfita. Anzi, l’ambiente è molto sereno e carico di soddisfazione. I piloti sono contenti del nuovo motore, che ha ruggito sia nei test pre-campionato che nelle libere in Qatar: nel venerdì Rins ha fatto registrare il miglior tempo, e la velocità massima più alta (355,2 km/h). In prospettiva questo significa molto, al di là dei problemi avuti in gara con le gomme. Probabilmente la maggiore potenza le stressa di più, e questo potrebbe essere un aspetto su cui lavorare. Anche la ciclistica ha fatto uno step ulteriore su una base di già ottima guidabilità.