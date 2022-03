È morto Jörg Möller, leggendario tecnico tedesco

Pesarese d'adozione, l'ingegnere tedesco è scomparso a 80 anni. Si era trasferito in Italia nei primi anni '70 per rispondere alla chiamata del costruttore Giancarlo Morbidelli. Il ricordo di Paolo Beltramo: "È stato uno dei geni di un motociclismo romantico ed eroico che non c’è più da tanto tempo"

Jörg Möller è stato uno dei geni di un motociclismo romantico ed eroico che non c’è più da tanto tempo. Tedesco, simpatico, munito di due baffoni che erano un po' il suo marchio, geniale e innovativo, ha lavorato per molte case italiane arrivando a Pesaro alla Morbidelli agli albori degli anni ’70 per lavorare alla Morbidelli. Insieme all'appassionatissimo industriale marchigiano fece la storia del motomondiale 125. Poi lavorò anche per Minarelli, la tedesca Kreidler e infine Parisienne, una casa francese. Pierpaolo Bianchi, che fu suo pilota (insieme a Paolo Pileri e altri) e amico, spiega quale fu l'importanza del geniale ingegnere: ha rivoluzionato i 2 tempi cambiando materiali, tolleranze, metodi di costruzione. I suoi motori dopo un po' sono diventati molto più affidabili della media dei tempi e quindi vincenti. Un grande, un po’ come più avanti sarebbe stato Jan Vitteeven.

Ciao Jorg, un altro grande ci lascia, ma resta un po' con noi grazie alla sua storia e alla sua passione. Come si dice: riposa in pace.