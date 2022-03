È stato un inizio difficile per la Yamaha. Nella prima gara della stagione in Qatar, il campione del mondo Fabio Quartararo ha chiuso 9°, mentre Franco Morbidelli ha tagliato il traguardo 11°. Risultati che non devono impensierire la casa giapponese in vista del GP Indonesia, come spiega Morbidelli a Mandalika: "La Yamaha è stata la moto più in difficoltà in Qatar, ma è presto per dire se sarà così per tutto il resto del campionato. Non so come andrà qui in Indonesia, ma resto molto fiducioso nonostante quanto successo nella prima gara. A Losail avevo un buon feeling, perché la moto si guida bene. Sono tranquillo perché in Yamaha lavorano tantissimo per capire cosa sia successo in Qatar e anche per migliorare con il materiale a disposizione. Non so quale sia il margine di miglioramento e non so qual è il massimo che questa moto può raggiungere, in Qatar per esempio le prove sono andate bene, ma poi abbiamo avuto problemi in qualifica e gara".