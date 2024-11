Ultima gara da pilota full time per Aleix, che nel 2025 sarà tester Honda: "Sono molto felice, è stato il miglior weekend della mia vita a livello di emozioni. Sono una persona fortunata". Poi sulla vittoria di Martin: "La prima metà gara mi sentivo veloce e lo avrei potuto passare, ma sapevo che non era il giorno adatto. È mio fratello, volevo dargli una mano. Sono contento di aver potuto contribuire, anche in minima parte, al suo titolo"

