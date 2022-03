La novità del circuito non mette in difficoltà i protagonisti più attesi della Moto3. A Mandalika, in Indonesia, tra piogge tropicali, umidità insopportabile e asfalto rovente (quando non piove) Andrea Migno ha chiuso in testa la prima giornata di prove . Archiviato il primo turno del mattino, con la pista bagnata, il romagnolo è soddisfatto del secondo turno: "Sul bagnato questa mattina dovevo imparare la pista, non ero a mio agio, ma il tracciato mi piace, è molto veloce . Attenzione ai gruppi che possono crearsi. Non sarà facile..". Andrea sorride e scherza ai microfono di Sky, sereno e concentrato.

La classifica combinata dopo le due prove libere

Foggia 3°, Rossi 7°. Surra fatica in FP2: chiude 18°

Siamo solo all'inizio di un weekend che può nascondere incognite e sorprese, per via del meteo ballerino, ma il venerdì registra anche il terzo tempo di Dennis Foggia, partito bene dopo il disastroso esordio in Qatar (settimo, partendo dal fondo dello schieramento, causa penalità). Il romano ha gli occhi addosso, è tra i favoriti al titolo, non può commettere altri errori come a Doha. Al pari del connazionale ha chiuso in forte ritardo il primo turno, ma al pomeriggio si è rivisto il Foggia che tutti s’aspettano, al momento giusto, con un ultimo giro da manuale in finale di prova. Surra, protagonista del turno d'apertura col miglior tempo, non è invece riuscito a replicare l’ottimo esordio del mattino, e in FP2 non è andato oltre il diciottesimo tempo con l’asciutto, alle spalle di Stefano Nepa. Riccardo Rossi ha dovuto attendere diversi minuti al box per un problema elettrico ma si è piazzato infine settimo, problemi anche per Tatsu Suzuki, che ha chiuso in anticipo la sessione, fuori dai primi quattordici (19° per l'esattezza) causa giro cancellato. L'errore del giapponese ha permesso a Matteo Bertelle di guadagnare una posizione, classificandosi quattordicesimo. Protagonisti confermati e protagonisti, per ora, mancati: Sergio Garcia, secondo in campionato dietro Migno, è finito distante, sedicesimo, Kaito Toba, terzo in gara a Doha, è addirittura ventiduesimo.