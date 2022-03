La domenica di Mandalika si apre con la gara della Moto3 in diretta alle 5, a seguire la gara della Moto2 alle 6:20. Gran finale alle 8 con la gara della MotoGP: tutto LIVE su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Oggi è in programma anche il primo GP della Formula 1, si corre in Bahrain: gara alle 16 LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GUIDA TV: MOTOGP - FORMULA 1