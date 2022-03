La MotoGP debutta in Indonesia su una pista molto mossa, che concentra ben 17 curve in appena 4,3 chilometri. Il rettilineo di partenza è lungo solo 500 metri e le frenate più importanti sono proprio in ingresso di curva 1 e curva 10, al vertice opposto del tracciato. Nei test di febbraio è stato Pol Espargaró a segnare il miglior crono in 1'31"060, ma in tre decimi dallo spagnolo ci sono i primi 4 tempi con una Ducati, una Yamaha e un'Aprilia. Nonostante un asfalto piuttosto critico, tutti i piloti a eccezione di Darryn Binder sono già riusciti a girare sotto il record superbike di Toprak Razgatlioglu, marcato in 1'32"877.