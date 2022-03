Il 6° posto di Jack Miller e soprattutto il 21° di Pecco Bagnaia nelle prove libere di Mandalika mettono un po' di apprensione ai tifosi ducatisti. Il nostro Mattia Pasini ha provato a spiegare il perché di queste difficoltà per la Rossa: "La moto nuova tende ad avere perso il vantaggio in frenata e inserimento che aveva l'anno scorso. Sia Bagnaia che Miller fanno sempre molta fatica specialmente nella penultima curva ad andare alla corda, come se avessero un anteriore molto più progressivo nell'ultima parte e faticassero ad andare a prendere la linea". Analisi confermata dal team manager di Ducati Corse, Davide Tardozzi: "Purtroppo è vero, ma siamo convinti che riusciremo a riprendere quel vantaggio che avevamo. È solo un tema di setting e sensazioni: stiamo riportando Pecco e Jack ad avere un po' più confidenza in quella fase. Avevamo troppo cose da verificare quest'inverno, forse siamo stati un po' ingordi nel provare a dare tutto ai piloti? Ma è tutto sotto controllo. Abbiamo trovato il setting giusto, i piloti devono fare solo delle piccole rifiniture".