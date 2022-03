Il direttore generale di Ducati Corse ha parlato a Sky al termine delle qualifiche in Indonesia: "Dopo il Qatar dovevamo fare qualche ragionamento su quello che è successo, abbiamo fatto degli aggiustamenti. A Losail comunque ha vinto una Ducati: è bello essere sul banco degli imputati e vincere. Questo non vuol dire che abbiamo deciso di scartare le nostre idee: potranno essere buone in un secondo momento, dopo averci ragionato un po' di più". Domenica la gara della MotoGP alle 8 LIVE su Sky

La Ducati chiude le qualifiche del GP Indonesia con quattro Desmosedici nelle prime sei posizioni (2° Martin, 3° Zarco, 5° Bastianini, 6° Bagnaia). Un risultato che soddisfa l’ignegnere Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, intervistato a Mandalika da Sandro Donato Grosso: "In Qatar siamo andati abbastanza bene, nonostante abbiamo raccolto poco con le moto ufficiali. In ogni caso eravamo nelle posizioni buone. Più o meno la stessa cosa qui in Indonesia, anche qui stiamo lottando per le posizioni che contano, quindi sono abbastanza contento per quello che abbiamo sviluppato. In prospettiva possiamo fare bene. Arriveranno delle piste in cui soffriremo di più, ma saranno situazioni da gestire più avanti. Bisognerà arrivare in Europa per avere un quadro completo e stilare una graduatoria".