La rimonta di Quartararo non è l’unica nota positiva per la Yamaha in Indonesia. Il francese ha chiuso 2° dopo una grande recupero nel finale, ma c’è un altro pilota autore di una rimonta eccezionale: è Morbidelli, partito 15° e arrivato 7° sul traguardo. Un risultato importante per Franco, che aveva lasciato il Qatar in undicesima posizione, per poi ritrovarsi "bello tonico e aggressivo" a Mandalika, come ha dichiarato lo stesso Morbidelli al microfono di Sandro Donato Grosso a fine gara; "C’è ancora da lavorare, per me era la prima volta sotto l’acqua con questa moto, però mi sono divertito – spiega Morbidelli –. Dobbiamo migliorare, ma sono sicuramente contento per questa domenica, considerando che sono partito dal 15° posto. Quando non è tutto a posto, ancora soffro sulla moto, dobbiamo aumentare il margine perché sono troppo al limite per andare come Quartararo. Quando la gomma si è consumata in gara, Fabio è andato via, mentre io non ce l’ho fatta. Se non è tutto al top, faccio fatica. L’unica certezza che ho è che stiamo lavorando bene. Si arriva in Argentina con un foglio bianco: non dovevamo scoraggiarci dopo il Qatar, non dobbiamo esaltarci dopo questa prestazione in Indonesia. Arriviamo a Termas de Rio Hondo agguerriti e vogliosi di far bene. Quartararo prevede che in Argentina sarà la gara peggiore dell’anno per la Yamaha? Adesso vado a consolarlo e incoraggiarlo…".