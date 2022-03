Moto2, Chantra è la novità. Moto3, l'Italia fa 46

Somkiat Chantra nella storia: è il primo thailandese a vincere una gara, conquistando il GP d'Indonesia. Secondo Vietti, che resta in testa alla classifica con 9 punti di vantaggio su Canet e 16 su Lowes. In Moto3 settimo successo della carriera per Foggia: l'Italia festeggia la 46^ vittoria in nella categoria

Somkiat Chantra in Moto2 a Mandalika è diventato il primo pilota thailandese a vincere una gara, in una qualsiasi categoria del motomondiale. La Thailandia è diventata la 15^ nazione a vincere in Moto2, un numero decisamente elevato se si pensa che i piloti vincitori in Moto2 sono 46. Celestino Vietti con il secondo posto (2° podio consecutivo), mantiene la testa del mondiale, mentre Aron Canet, al terzo posto, conquista il suo 7° podio nella classe di mezzo, il 222° per la Spagna.

L'Italia fa 46

Il 46 è sempre un numero visto con simpatia dai colori italiani, che a Mandalika ottengono la 46^ vittoria in Moto3. A vincere è stato Dennis Foggia, alla sua 7^ vittoria in carriera. Dennis sta scalando la classifica di tutti i tempi ed al momento è 8°, al pari di Brad Binder. Per la prima volta, dopo 73 GP disputati nella classe più piccola, Foggia si trova in testa al Mondiale, prendendo il posto di Andrea Migno, vincitore in Qatar: non era mai successo nella storia della Moto3 che vincessimo le prime due gare stagionali, ed in 125cc ci eravamo riusciti per l'ultima volta nel 2009 con Andrea Iannone. A livello statistico, da registrare il primo podio CFMoto con Tatay: la CFMoto è il 10° costruttore a podio in Moto3; il record è detenuto dalla Honda, con 243 podi, seguita dalla KTM con 226.

Le sorprese in qualifica

La questione della pole in Moto3 si fa sempre più enigmatica: la prima fila a Mandalika è stata un trionfo di novità, con la prima pole di Tatay (e della CFMoto) e la prima volta in prima fila per Moreira e Aji (primo indonesiano in prima fila in Moto3), ma il dato anomalo non è solo questo, ma il fatto che nelle ultime 40 gare il poleman in Moto3 abbia vinto solamente tre volte: Suzuki a Jerez 2020, Raul Fernandez in Algarve 2020 e Romano Fenati a Silverstone l’anno scorso.

Sorpresa in qualifica anche in Moto2, con la prima pole di Dixon, 50° poleman della categoria, terzo britannico dopo Scott Redding e Sam Lowes.