"Piega" romantica di Jack Miller: il pilota australiano svela sui social la proposta di matrimonio fatta alla connazionale Ruby Adriana Mau, sulla spiaggia di Miami. Sui social una foto con la futura moglie e il messaggio: "Ho messo il ginocchio giù in modo diverso oggi, ero decisamente più spaventato del solito...Mi sento davvero fortunato ad averti. Ti amo. Non vedo l'ora di trascorrere le nostre vite insieme!". Il ducatista torna in pista settimana prossima: il 3 aprile c'è il GP d'Argentina

LO SPECIALE MOTOGP