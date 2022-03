Incredibile disavventura per la MotoGP prima del GP d'Argentina. La maggior parte del materiale dei vari team è infatti bloccata a Mombasa, a causa della rottura dell'aereo cargo che doveva trasportare le casse da Lombok a Tucumán, a pochi chilometri da Termas de Rio Hondo. La consegna ai team prevista per mercoledì è stata rinviata a giovedì pomeriggio, a ridosso del primo contatto con la pista delle prove libere. Ammesso che il nuovo programma di trasferimento delle casse sia rispettato, ai team sarà comunque chiesto uno sforzo incredibile per montare tutto in poche ore, box e moto. In questo momento è impossibile prevedere l'incidenza di questo imprevisto sul gran premio di domenica, anche perché gran parte delle persone che lavorano nel paddock è in viaggio verso l'Argentina. Certamente, anche se ancora c'è margine per risolvere la questione, c'è un po' di preoccupazione per l'inattesa situazione che si è creata in queste ore.