Come si legge da un comunicato della Honda, i medici non hanno dato l'ok all'otto volte campione del mondo, alle prese con il terzo caso di diplopia (lo sdoppiamento della vista causato dai tanti trauma cranici subiti) della carriera: Marc Marquez migliora ma non è ancora pronto per il GP d'Argentina in programma questo weekend, ha bisogno ancora di recuperare prima di tornare in pista

Niente da fare, per Marc Marquez: la diplopia migliora, come emerso nella visita svolta lunedì 28 marzo dal dottor Sanchez Dalmau all'Hospital Clinic di Barcellona, ma è ancora presto per tornare in gara. Il pilota spagnolo non può affrontare il GP d'Argentina in programma questo weekend sul circuito di Termas de Rio Hondo, la Honda ha annunciato la sua assenza attraverso un comunicato ufficiale. La speranza è di rivederlo in griglia il 9 aprile ad Austin.