Moto2 e Moto3, tricolore vincente in Argentina

Il GP d'Argentina torna in calendario, ed i nostri piloti sono con l’acquolina in bocca: siamo la nazione con il maggior numero di vittorie nelle categorie minori. L'intero weekend di Termas de Rio Hondo è live su Sky, attenzione agli orari delle gare: Moto3 alle 17, Moto2 alle 18.20, MotoGP alle 20

Certo, nelle categorie minori è sempre difficile fare pronostici, e il GP di Rio Hondo non fa certo eccezione, ma, dati alla mano, nessuno come l'Italia ha vinto così tanto qui. In Moto3 abbiamo trionfato con Fenati nel 2014 e Bezzecchi nel 2018, mentre in Moto2 siamo imbattuti dal 2017, con una tripletta di vittorie firmate Morbidelli, Pasini e Baldassarri.

Spagna super nelle pole

La Spagna in questa graduatoria ci segue, a quota 4, con i successi in Moto3 di Joan Mir nel 2017 e Jaume Masià nel 2019; ed in Moto2 con Tito Rabat nel 2014 ed Alex Rins nel 2016. Il campo in cui la Spagna prevale è quello delle pole, ben cinque. Ed è proprio su questo dato che si legge l'imprevedibilità di Moto2 e Moto3: nonostante l'Italia sia la nazione più vincente, ha registrato solamente una pole…che non si è nemmeno tramutata in vittoria. Si tratta di Tony Arbolino in Moto3 nel 2018: fortunatamente, la vittoria andò ad un suo connazionale…

La vittoria…o niente!

Singolare il dato italiano delle vittorie in Moto2: sono le uniche occasioni in cui i nostri connazionali sono saliti sul podio; mai secondi, mai terzi. In questo campo, la Spagna prevale, con sei piazzamenti nei primi tre, di cui tuttavia uno solo è una vittoria. Non è molto dissimile il nostro bilancio di podi in Moto3: non coincidono con le vittorie, ma poco ci manca. Oltre ai due successi, contiamo i due terzi posti di Di Giannantonio nel 2018 ed Arbolino nel 2019.

La Spagna in Moto3 domina ampiamente sul versante podi: sono ben 8 su 18, quasi la metà. I piloti spagnoli sono riusciti a salire sul podio qui almeno una volta all’anno, in tutte le gare Moto3 corse dal 2014 al 2019: in Moto2, invece, hanno mancato l’appuntamento solamente nel 2017.