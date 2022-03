A Termas de Rio Hondo spettacolo garantito: l'ultima volta che si è corso qui, nel 2019, è stato un weekend ricco di emozioni, in pista e fuori. In MotoGP domenica speciale con il trionfo di Marquez, il duello Rossi-Dovizioso per il 2° posto, la grande gara di Morbidelli e la caduta nel finale e la stretta di mano tra Vale e Marc sotto il podio. In Moto3 Masia al primo successo della carriera, in Moto2 vittoria di Baldassarri. Rivediamo il meglio delle gare

GUIDA TV