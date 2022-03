Tra i piloti in attività, il portoghese Miguel Oliveira è tra i più affermati: solo Marquez, Dovizioso, Quartararo e Bagnaia infatti hanno centrato almeno un poker di primi posti in classe regina. Il pilota Ktm può ripetersi in Argentina dopo l'Indonesia? Honda e Yamaha sono sempre andate forte qui. Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP (canale 208)

Miguel Oliveira non può più essere considerato una sorpresa del Motomondiale: 27 anni, 12 stagioni alle spalle, 16 vittorie di cui 4 in MotoGP a partire dal 2020. Tra i piloti in attività il portoghese è tra i più affermati: solo Marquez, Dovizioso, Quartararo e Bagnaia infatti hanno centrato almeno un poker di primi posti in classe regina.

Nel successo di Miguel c'è anche tanto arancio KTM: la moto austriaca è in testa al campionato costruttori con 45 punti e in Indonesia Brad Binder ha mancato un buon risultato solo perché l'abbassatore anteriore non è tornato in posizione dopo la partenza. Mattighofen ormai ha raggiunto le 6 vittorie in MotoGP, meglio anche di Suzuki (5) dal ritorno in classe regina.