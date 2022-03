Saltano le libere del venerdì, in Argentina: per un guasto aereo il materiale (moto comprese) dei team non sono arrivate in tempo, in particolare problemi per Ducati, VR46 e team Gresini. Bastianini: "Situazione problematica più che dal mio punto di vista da quello dei meccanici, che dovranno farsi un bel mazzo sabato per sistemare tutto. Speriamo che domani rispettino i tempi e arrivi tutto, mi mancano le due moto!". Aspettative particolari in vista del super sabato con tre sessioni di libere e qualifiche? "Alla fine sarà uguale per tutti. Sarà una giornata molto particolare, magari si interverrà poco sulle moto, ma non credo sia un grande problema. Speriamo che le condizioni della pista siano buone".