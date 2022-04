Dopo due anni di assenza il Motomondiale torna in Argentina: questo weekend a Termas de Rio Hondo si corre il terzo GP del Motomondiale, da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su Now. L'attività del venerdì è slittata a sabato. Gli orari delle gare, in programma domenica: Moto3 alle 17, Moto2 alle 18.20, MotoGP alle 20. Ma prima le parole, poi i fatti: giovedì alle 17 la conferenza piloti, in diretta su Sky Sport MotoGP

Terzo atto del Motomondiale: dopo Qatar e Indonesia tocca all'Argentina fare da palcoscenico allo spettacolo delle due ruote. Mentre a Mandalika la MotoGP vi aveva fatto compagnia a colazione, ora lo spettacolo sarà in prima serata: la gara della top class è in programma domenica 3 aprile alle ore 20 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, racconto affidato da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Prima Moto3 e Moto2, rispettivamente al via alle 17 e alle 18.20.

Programmazione GP d'Argentina, live su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW:



Sabato 2 aprile

Ore 13.45: prove libere 1 Moto3

Ore 14.40: prove libere 1 Moto2

Ore 15.35: prove libere 1 MotoGP

Ore 16.35: prove libere 2 Moto3

Ore 17.30: prove libere 2 Moto2

Ore 18.25: prove libere 2 MotoGP

Ore 19.15: Paddock Live Pre Qualifiche

Ore 19.35: qualifiche Moto3

Ore 20.30: qualifiche Moto2

Ore 21.25: prove libere 3 MotoGP

Ore 22:05: qualifiche MotoGP - Differita su TV8 dalle 23.15

Ore 23.00: Paddock Live Show

Ore 23.30: Talent Time

Ore 24: conferenza stampa qualifiche

Domenica 3 aprile

Ore 14.30: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: gara Moto3 – Differita su TV8 dalle 19.05

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.20: gara Moto2 – Differita su TV8 dalle 20.25

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: Grid

Ore 20: gara MotoGP – Differita su TV8 dalle 22.05

Ore 21: Zona Rossa

Ore 22: Race Anatomy MotoGP