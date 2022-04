Gli italiani: Rossi 4°, Migno 8°, Foggia 11°



Foggia sperava senz’altro di più dell’undicesimo posto in griglia, dopo due turni di libere promettenti. La solita roulette in cui lo stesso Joel Kelso (18 anni da Nambour, cittadina della Sunshine Coast) ha pescato il numero cinque in griglia. Una seconda fila inattesa per lui, di fianco a Riccardo Rossi, ottimo quarto (“Pista bellissima, solo un po’ sporca, oggi sono riuscito a fare un giro in scia come si deve…” ha commentato il ligure), quarto alle spalle di Guevara (ottimo inizio per il team di Aspar). Se l’è cavata Andrea Migno che sembrava faticare nei primi turni e poi ha agguantato la terza fila con l’ottavo posto che in Moto 3 non compromette certo le ambizioni di podio. Troppo rischioso giocarsi tutto in una scia, non sempre funziona. Masia, vincitore dell’ultimo gp di Moto3 in Argentina, ha pagato l’azzardo con il dodicesimo cronologico dopo aver chiuso le libere con il secondo miglior tempo combinato. Chi vince e chi perde: fuori dai quindici Nepa, Bertelle e Bartolini.