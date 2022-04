Moto e materiali arrivati da poche ore in Argentina a seguito degli oramai noti problemi tecnici legati ai voli: il team ha iniziato a lavorare al montaggio e alle verifiche solo attorno alle 2.40, ora locale, e non manca molto al via del sabato di libere (alle 17.35) e qualifiche (alle 22). Tutto il weekend di Termas de Rio Hondo è LIVE su Sky Sport MotoGP e in tempo reale su Skysport.it

MOTO3 E MOTO2 A TERMAS: LA DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE