Successo di Garcia davanti a Foggia dopo un duello pazzesco nel finale: l'italiano cede allo spagnolo la leadership del campionato. Ottimo quarto posto di Rossi. Caduta per Migno dopo un incidente con Masia. Prossimo appuntamento in Texas il 10 aprile: sarà sempre tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in tempo reale su Skysport.it

Attacco, sorpasso e vittoria: Garcia ha vinto in Argentina regalando uno sprazzo di grande guida all’ultima curva. Persino Dennis Foggia, beffato all’ultimo dopo una rimonta fantastica, gli ha stretto la mano subito dopo il traguardo. Certi pezzi di bravura meritano la standing ovation. D’altronde il pilota della Gas Gas ha condotto per quasi tutta la gara e nei primi giri ha provato persino a scappare via col compagno di squadra Guevara che ha poi rotto al decimo giro. Nel frattempo Migno si è portato a ridosso mettendosi in scia a un velocissimo Masia. Alle loro spalle intanto cominciava la rimonta di Foggia, partito undicesimo. Il romano ha rosicchiato un decimo all volta chiudendo il divario col gruppetto di testa all’undicesimo giro. Non poteva lasciare scappare via il suo avversario diretto in classifica. Il colpo di scena è arrivato a sei giri dalla fine quando Migno in lotta con Masia ha toccato lo spagnolo tentando di sorpassarlo in una curva a destra.