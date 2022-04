Ripassiamo per l'ultima volta i temi del pre gara di MotoGP. Espargaró dalla pole non ha ancora vinto una gara: l'ora sembra stia per arrivare. Ma l'Aprilia si gode anche Vinales, che sembra essere di nuovo lui: è 5° in griglia. Ducati: bene in team satellite, mentre gli ufficiali sono dietro. Yamaha, Quartararo e poi più nulla. IL BORSINO DI BELTRAMO