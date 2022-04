Il pilota della Pramac grande protagonista in Argentina, dove ha ottenuto il secondo posto al termine di un super duello con Espargaró. "Bellissima gara - spiega Martin - sono stato costante ma Aleix aveva qualcosa in più, anche se ha sofferto per vincere. Ho provato a spingere fino alla fine per farlo sbagliare... ma va bene così. Il sorpasso dell'Aprilia in rettilineo? Qualcosa non torna... è il punto forte della Ducati, dobbiamo assolutamente ritrovare la nostra velocità"

MOTOGP: TRIONFO DELL'APRILIA