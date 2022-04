Una giornata storica per l'Aprilia a Termas de Rio Hondo: la casa di Noale conquista la prima vittoria in top-class grazie al successo di Aleix Espargaró. Una giornata a forti tinte tricolori, con il secondo posto di Martin su Ducati, per una doppietta di moto italiane che nella classe regina mancava da oltre 50 anni. Ecco tutte le statistiche del GP di Argentina

Una domenica da leoni per l'Aprilia, che in Argentina ha conquistato la prima vittoria della sua storia in top-class. La firma è quella di Aleix Espargaró, classe 1989, anche lui al primo successo in MotoGP. Lo spagnolo si ritrova anche in testa al Mondiale piloti con 45 punti dopo tre gare. Secondo posto per la Ducati di Martin, terzo per la Suzuki di Rins.