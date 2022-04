A Termas de Rio Hondo storica vittoria di Aleix Espargaró su Aprilia: il pilota spagnolo festeggia la prima vittoria in MotoGP per lui e per il team e sale al comando della classifica piloti. Rivediamo il gran finale della gara, con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini: dopo aver sorpassato Jorge Martín (Ducati) Espargaró resiste agli attacchi del connazionale, taglia il traguardo per primo e dà l'inizio alla festa Aprilia

