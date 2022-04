Doppia, spettacolare caduta nel corso della gara di Termas de Rio Hondo, terzo GP della stagione vinto dall'Aprilia di Aleix Espargaró: out il francese Zarco (Ducati Pramac) e Pol Espargaró (Honda), entrambi costretti al ritiro in Argentina, ma per fortuna senza riportare conseguenze

MOTOGP: STORICA VITTORIA DELL'APRILIA