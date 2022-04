"Vogliamo raggiungere un altro risultato storico, siamo pronti": Aleix Espargaró ha lanciato un avvertimento ai rivali, dopo aver conquistato la prima pole dell'era MotoGP dell'Aprilia, che non partiva davanti a tutti in griglia da 21 anni. Le premesse e la carica ci sono, ora lo spagnolo deve affontare l'esame più duro, quello in gara. I primi inseguitori sono su due Ducati: completano la prima fila Martín (Pramac) e Marini (Mooney VR46). Bastianini, che comanda in classifica dopo due gare, è chiamato a una super rimonta con la Ducati del team Gresini: parte 12° davanti alle Rosse della coppia ufficiale Bagnaia-Miller. È andata meglio, ma non troppo, al campione del mondo uscente, Quartararo: con la sua Yamaha chiude la seconda fila alle spalle della Honda di Pol Espargaró e dell'Aprilia di Vinales.

Nuovi scenari

La MotoGP è tornata in Argentina dopo due anni di assenza a causa dell'emergenza Coronavirus. Rispetto al passato lo scenario non è cambiato solo per lo stravolgimento del programma (libere spostate dal venerdì al sabato e cancellato il terzo turno, a causa di un doppio guasto aereo il materiale di diversi team è arrivato in ritardo): nel 2019 Marc Marquez fu impeccabile con pole, vittoria, giro veloce e tutti i giri in testa, confermandosi dopo le vittorie del 2014 e del 2016, entrambe arrivate dalla pole. Ma l'otto volte campione del mondo quest'anno non c'è, lo sostituisce Bradl: Marc sta recuperando dalla diplopia, tornata ad affliggerlo dopo lo spaventoso highside nel warm up dell'ultimo GP, corso in Indonesia. A proposito di Indonesia: dopo la vittoria in Qatar di Bastianini (attuale leader del Mondiale) è stato Oliveira a imporsi nel secondo GP della stagione, alle sue spalle Quartararo e Zarco. Le ultime sul meteo: a differenza della pioggia con tanto di fulmine in pista a Mandalika, aspettiamoci una gara sull'asciutto: previsto sole e temperatura dell'aria intorno ai 27°.



Programmazione GP d'Argentina, live su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno, in streaming su NOW:

Ore 14.30: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: gara Moto3 – Differita su TV8 dalle 19.05

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.20: gara Moto2 – Differita su TV8 dalle 20.25

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: Grid

Ore 20: gara MotoGP – Differita su TV8 dalle 22.05

Ore 21: Zona Rossa

Ore 22: Race Anatomy MotoGP