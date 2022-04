Honda su Quartararo: attenzione all'effetto domino

Forte interessanento della Honda su Quartararo: "È una cosa a cui pensare" è stata la risposta che ci ha dato a fine gara il Diablo, e se il francese si guarda intorno non è solo per una questione economica. Ma i movimenti di mercato non riguardano solo lui: apriamo la settimana del GP delle Americhe (live domenica alle 20 su Sky) con tutti gli aggiornamenti NON SOLO MOTOGP: SUPER RACE WEEKEND Condividi

Le trattative di mercato si fanno in Europa, così vuoIe la tradizione in MotoGP ma i tempi potrebbero accorciarsi. Dipende tutto dall’effetto domino, ossia il primo team manager che si muoverà, darà il via alle danze. Oggetto o meglio pilota del desidero della Honda è Fabio Quartararo, lo avevamo già anticipato questo inverno ma ora l’interessamento si sta facendo decisamente più concreto. La ragione è semplice, dopo aver rivoluzionato la moto i vertici della casa giapponese si aspettavano di più dai propri piloti e invece la sensazione è che ci si debba affidare come sempre a Marc Marquez. Giusto, ma il problema è che Marquez ha saltato diverse gare per il braccio e la diplopia e ora la Honda vorrebbe ingaggiare un top rider.

A nostra domanda diretta a fine gara, Quartararo non solo non ha smentito ma ha aperto a una riflessione. Non è solo una ragione economica che spinge Quartararo a guardarsi intorno, anche, ma è sopratutto una questione tecnica per una moto che Yamaha sembra non riuscire ad evolvere.