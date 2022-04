Moto3, tradizione favorevole dell'Italia ad Austin

In attesa di vedere se qualcuno riuscirà a ottenere una seconda vittoria ad Austin dopo Fenati, per i nostri colori sarà importante, quantomeno, mantenere attiva la striscia di podi, che ci vede con almeno un pilota nei primi tre in Moto3 in Texas dal 2016 Condividi

Morbidelli in Moto2 nel 2017, Bagnaia l’anno successivo e Fenati due volte in Moto3 nel 2016 e 2017. Questi sono i nostri connazionali che hanno vinto ad Austin, circuito che, come per la categoria maggiore, arride di più agli spagnoli, vincitori tre volte in Moto2 e quattro in Moto3, quasi la metà delle gare corse ad Austin nelle categorie inferiori (16). L’anno scorso fu doppietta spagnola: Izan Guevara in Moto3 e Raul Fernandez in Moto2.

Fenati unico a vincere due volte ad Austin In tutte e 16 le gare corse ad Austin, solo un pilota è riuscito a imporsi due volte: Romano Fenati, con le suddette vittorie in Moto3 nel 2016 e 2017. Questo dato è valido anche incrociando i dati delle due classi: in 16 gare, ci sono stati ben 15 vincitori diversi. Una bella differenza rispetto alla top-class, dove in 8 gare Marc Marquez ha vinto 7 volte ed è caduto mentre era in fuga nell’ottava.