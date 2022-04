Aragon, è partita la sfida per il mondiale 2022

I tre top rider candidati al titolo non si sono nascosti. Jonathan Rea e la Kawasaki hanno staccato il miglior tempo in 1.48.714 lasciandosi alle spalle per 0.354’ il campione del mondo in carica Toprak Razgatliouglu che a sua volta è riuscito a star davanti ad Alvaro Bautista per 26 centesimi. I tre “capitani” di Kawasaki, Yamaha e Ducati factory sono racchiusi in poco più di 3 decimi, il che sembra confermare che almeno all’inizio sarà un campionato combattutissimi ed equilibrato a tutto vantaggio dello spettacolo.