Il nordirlandese è il più rapido in entrambe le giornate, Razgatlioglu e Bautista sempre vicini. Quarto Gerloff. In pista anche Supersport e 300, il debutto questo weekend. Da non perdere in diretta su Sky

La Superbike conta le ore prima dell’inizio della stagione previsto ad Aragon. Proprio nella gelida cornice del Motorland, con temperature anche rasenti lo zero, si sono svolti gli ultimi test pre-stagionali con tutte le tre classi in pista e le entry list al completo. Fortunatamente, le temperature più alte (ma non torride) previste per il weekend daranno un po’ di agio in più a piloti e squadre. Sul tracciato che gli ha regalato la centesima vittoria in carriera, Jonathan Rea ha messo le cose in chiaro ribadendo il suo ruolo di contendente al titolo. Primo in entrambe le giornate, nel day 2 il nativo di Ballymena ha fermato il cronometro in 1’48”714, nove decimi sotto il record in Superpole Race e a tre decimi dal primato in qualifica (entrambi suoi).

Il poker di testa è rimasto invariato per i due giorni: alle spalle di Rea si sono piazzati sempre Toprak Razgatlioglu, Alvaro Bautista e Garrett Gerloff. Per tutti si è trattato di confermare alcune novità già provate in precedenza, “varandole” anche nella cornice della prima gara stagionale. I valori in campo sembrano chiari: tre piloti a giocarsi il campionato (Rea, Razgatlioglu e Bautista) con Gerloff scheggia impazzita alle loro spalle. Per il texano sarà fondamentale conciliare la velocità dimostrata nei test con la costanza e la serenità mancate lo scorso anno.