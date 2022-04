Marquez: "Avevo paura, devo tornare a divertirmi"

Marc Marquez torna in pista e lo fa in uno dei suoi regni, ad Austin , dove nessuno ha vinto quanto lui . In conferenza è stato uno dei protagonisti: tutti gli occhi erano puntati su. pilota spagnolo, al rientro dopo il nuovo caso di diplopia. L'otto volte campione del mondo della Honda ha ammesso: " Non avevo la motivazione giusta dopo il GP in Indonesia , non avevo voglia di allenarmi e andare in Argentina. Il supporto della mia famiglia è stato molto importante. Il problema alla vista mi faceva paura, ho preferito non rischiare . Ma poi piano piano mi son rialzato, ho parlato coi medici, dopo il test mi sentivo bene e se sono qui ora significa che posso correre. Puntare a vincere? Ora devo pensare a ricostruire, a ritrovare la fiducia e a divertirmi sulla moto ".

"Devo tornare a divertirmi sulla moto"

I numeri

Marc è capitan America, nessuno come lui ad Austin

"Difficile rialzarsi, dopo l'Indonesia non avevo voglia di allenarmi e andare in Argentina. Il problema alla vista mi faceva paura. Ho fatto un nuovo controllo medico, ho provato a salire sulla moto, non ho avuto problemi e se non hai problemi significa che puoi, che devi correre. Piano piano devo tornare a divertirmi sulla moto. Questa è la mia priorità, adesso, pensare alla vittoria viene dopo. Non sarà facile dopo un weekend come quello in Indonesia e dopo lo stop, ma devo riprendere il lavoro, piano piano. L’approccio? Ho preso rischi in Qatar e in Indonesia, l’approccio non è cambiato, e non cambierà nemmeno questo weekend".