Lo avevamo già scritto per il GP d’Argentina, terreno di caccia di Marc Marquez, ma qui l’assenza, o la presenza, del campione spagnolo sarà ancora più forte, rendendo la gara più che mai imprevedibile, o scontata. Fare un bilancio dell’albo d’oro di Austin è quasi superfluo: 7 vittorie per Marc Marquez, una per Alex Rins nel 2019…ma solo perché il suddetto Marquez cadde. Non c’è molto altro da aggiungere, perché anche sul versante podi, il bilancio è impietoso: 7 per Marc (sì: tutte vittorie), con i due rivali più prossimi, Pedrosa e Rossi, non solo a meno della metà del suo bottino, 3, ma ora fuori dalla scena. Sul versante qualifiche, cambia poco: 7 pole per Marquez, una per Bagnaia, l’anno scorso, quando comunque l’imperatore andò in testa al primo giro e lo rividero sul podio. Per Marquez c’è l’appuntamento con la storia: già l’anno scorso poteva diventare il primo pilota degli ultimi 50 anni con 8 pole in un circuito, ma Bagnaia glielo impedì. Se ci sarà, avrà di nuovo l’occasione per compiere l’impresa. Per comprendere il dominio di Marquez, al di là del già eloquente bottino di vittorie, è sufficiente analizzare i giri in testa ad Austin. Marc ha condotto 129 giri qui, mentre l’altro vincitore, Rins…solo 4.