Decimo in Argentina, il pilota del team Gresini cerca il riscatto ad Austin: "Vengo da una gara cosi cosi, ho fatto abbastanza fatica, voglio ripartire da zero e divertirmi. Il tracciato è molto fisico, sarà una gara dura, bisognerà gestire bene le energie. Le qualifiche saranno molto importanti, qui non è facile superare. Punto alla top five". La gara domenica alle 20 live su Sky

