Mugello, aperta la prevendita per l'area prato

La fine dello stato di emergenza legato al Covid-19 dà il via libera alla prevendita per l'area prato, per il GP del Mugello del weekend del 27-29 maggio. Fino al 17 aprile, il costo dei biglietti sarà scontato del 10%

Sale l'attesa per lo spettacolo del Mugello: parte oggi la prevendita per l'area prato dei biglietti per assistere al Gran Premio d'Italia in scena all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) dal 27 al 29 maggio. Grazie alla fine del dello stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid, sarà quindi possibile acquistare per il 'Circolare Prato' gli abbonamenti validi per l'intera durata dell'evento di tre giorni, per due giorni o solo per la giornata finale con le gare della domenica.

I dettagli

Sarà anche possibile fare campeggio senza nessuna aggiunta al costo dei biglietti, mentre saranno in vendita i tagliandi per poter accedere con i camper all'interno del circuito. "Dopo due anni difficili, il Mugello torna finalmente ad aprire le porte al pubblico - ha commentato l'ad di Mugello Circuit, Paolo Poli - Sono veramente entusiasta che oltre alle tribune ci sia la possibilità di aprire il prato ai tifosi per creare quel colpo d'occhio di colore e passione che è diventato un segno distintivo e simbolo del Mugello". Fino al 17 aprile, il costo dei biglietti sarà scontato del 10%.