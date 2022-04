Foggia e Migno, inizio col botto in Texas per la coppia italiana a segno in due dei primi tre Gran Premi della stagione. Il romano ha rifilato quasi quattro decimo al connazionale (al mattino ha patito un problema al freno motore) ma soprattutto ha staccato di oltre un secondo Sergio Garcia, attuale leader del mondiale. Degli altri protagonisti della sfida iridata solo Masia si è avvicinato staccando il quarto tempo di giornata, mentre anche Guevara, nono tempo per lui, deve inseguire.