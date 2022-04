Con il tempo di 2:02.542 Johann Zarco con la Ducati del team Pramac agguanta la vetta della classifica al termine delle due prove libere del GP di Austin e le belle notizie per la Casa di Borgo Panigale non finiscono qui, perché ci sono tre Ducati nella top five (Bastianini 4°), che diventano cinque nella top ten (Bagnaia 9°, Martín 10°). In primo piano dopo il venerdì in pista lo sviluppo della GP22: "Ha un potenziale altissimo, come la 21, anzi forse ancora meglio, è più agile. Sono rimasto sorpreso io stesso dal tempo di oggi. E' difficile dire a che punto siamo, in ogni caso anche senza essere al 100% possiamo andare fortissimo".