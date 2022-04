Non era iniziata bene la trasferta texana di Vietti. E’ proseguita decisamente meglio con il secondo posto in qualifica dopo una FP3 tormentata e il passaggio obbligato per la Q1. Si lamentava al box il piemontese, per una moto che non lo assecondava, un serpentone iniziale difficile da interpretare senza trovare il ritmo. "Non siamo ancora a posto sul passo, ma iniziare così la gara da speranze". Si è ripreso al momento giusto il piemontese, favorito anche dalla parziale debacle del suo avversario diretto, Aron Canet, scivolato all'ultimo, spingendo forte, come stava facendo fin dal primo turno di libere. Lo spagnolo era il favorito per la qualifica, si è innervosito all’ultimo giro dopo aver sfollato per poi chiudere con un'innocua scivolata. Ma il terzo posto lo mette in grado di puntare al podio e col passo visto in prova, non sarà facile contenerlo. Ma Celestino, in gara riesce spesso a tirare fuori qualcosa in più. Per la gioia del pubblico di casa, la pole position è andata a Cameron Beaubier, californiano di 29 anni, dodicesimo in campionato.