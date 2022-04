Diverse la cadute nel sabato di Austin in MotoGP, per fortuna tutte senza conseguenze: Aleix Espargaró e la sua Aprilia scivolati in Q1, Quartararo e Bastianini out durante le qualifiche, chiuse con la pole da record di Jorge Martín e 5 Ducati nelle prime due file. Domenica la gara in diretta alle 20 su Sky Sport MotoGP



