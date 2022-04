Ducati domina ad Austin: per la terza volta monopolizza la prima fila, dopo Misano e Valencia 2021, ma soprattutto per la prima volta nella storia monopolizza le prime cinque posizioni in qualifica. I protagonisti sono Martín, Miller, Bagnaia, Zarco e Bastianini. La Yamaha di Quartararo chiude la seconda fila: vediamo la griglia completa. Domani la gara alle 20 live su Sky

HIGHLIGHTS MOTOGP - GUIDA TV - SUPER RACE WEEKEND SU SKY