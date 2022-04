Supersport Aragon, Baldassarri vince col brivido

Vittoria all’esordio per Baldassarri, autore di un grande salvataggio all’ultima curva. Secondo Aegerter davanti a Oncu, quinto Bulega. Garcia vince in fuga nella 300

Esordio da favola in Supersport per Lorenzo Baldassarri, vincitore di Gara 1 nella più spettacolare delle maniere. Scattato dalla pole position ottenuta con il record della pista (1’52”706), il pilota del team Evan Bros ha corso in coppia con Dominique Aegerter: i due hanno inseguito Can Oncu nella prima metà di gara, poi lo hanno scavalcato e hanno battagliato per la leadership.

L’epilogo è stato da film: Baldassarri ha perso l’anteriore all’ultima curva e si è salvato per miracolo da una caduta, strisciando a lungo sull’asfalto; Aegerter è rimasto coinvolto venendo a contatto con la moto del rivale, ma è rimasto anche lui in piedi andando lungo. Alla fine l’ha spuntata proprio “Balda”, che consegna a Yamaha la prima vittoria della nuova era della Supersport. Secondo Aegerter, terzo e più staccato Oncu.

Sorprendente quarto posto di Glenn Van Straalen, autore di una gara veloce e matura a bordo della R6 del team EAB. Nicolò Bulega è il migliore tra i ducatisti e conclude quinto, a causa anche di una partenza non brillante che gli ha fatto perdere tanto tempo a centro gruppo. L’italiano precede Niki Tuuli, mentre più distanti Stefano Manzi e Federico Caricasulo resistono al rientro di Adrian Huertas. Patrick Hobelsberger chiude la top-10.