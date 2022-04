Superbike Aragon, i risultati di Gara 1: Rea vince il duello con Bautista

Rea beffa Bautista in una gara spettacolare, terzo Razgatlioglu. Rinaldi e Locatelli in top-5, stupisce l’ucraino Mikhalchik

Il Mondiale Superbike 2022 parte con le migliori premesse grazie a una spettacolare Gara 1 ad Aragon. Jonathan Rea ha ottenuto la sua nona vittoria al Motorland, la centotredicesima della carriera, al termine di un duello serrato con Alvaro Bautista durato tutta la gara. Una lotta che ha rinverdito i fasti del 2019, quando lo spagnolo mise a ferro e fuoco il campionato all’esordio salvo poi cedere il passo al Cannibale.

In Superpole è stato Toprak Razgatlioglu a imporsi con il nuovo record della pista in 1’48”267, staccando Bautista di soli sei millesimi e relegando Rea al terzo posto. Alla partenza i "tre moschettieri" si sono involati in fuga insieme a Michael Ruben Rinaldi, staccatosi intorno a metà gara. Anche Toprak ha ceduto il passo una volta calata la gomma, vittima di uno scivolamento dell’anteriore sorto già nelle libere.

Rea e Bautista hanno potuto quindi fare gli ultimi giri in solitaria, sfruttando ciascuno i propri punti di forza: per il nordirlandese i primi due settori della pista, più guidati; per il ducatista l’accelerazione tra il Cavatappi e la curva dodici, ma soprattutto il rettilineo opposto al traguardo. In un ultimo giro al cardiopalma, Bautista ha chiuso il gap e ha attaccato all’ultima curva, venendo poi “incrociato” in percorrenza da Rea che lo ha preceduto per novanta millesimi.

Razgatlioglu ha chiuso in una terza posizione che, alla luce dei problemi e dello storico poco favorevole ad Aragon, è comunque molto positiva. Giù dal podio Rinaldi e Andrea Locatelli, che si conferma animale da top-5. Le Honda di Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno concluso al sesto e settimo posto, con Ilya Mikhalchik ottavo e migliore tra le BMW. Tra i primi dieci anche un deludente Garrett Gerloff ed Eugene Laverty, seguito dal compagno di squadra Loris Baz e da Luca Bernardi dodicesimo, autore di un’ottima gara. Sedicesimo Axel Bassani davanti a Roberto Tamburini, ritirato Gabriele Ruiu.