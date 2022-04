Migno e Foggia, rispettivamente 1° e 2° sulla griglia della Moto3 ad Austin, sono protagonisti di un curioso siparietto in diretta su Sky dopo le qualifiche. Dennis: "Andrea, però almeno per una volta lasciami una pole". Il pilota del team Snipers risponde con il sorriso: "Non è che ne abbia fatte chissà quante...". Gli orari delle gare di domenica 10 aprile, tutte in diretta su Sky Sport MotoGP: Moto2 alle 18:20, MotoGP alle 20, Moto3 alle 21:30

HIGHLIGHTS QUALIFICHE MOTO3