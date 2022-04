Prova di forza per Dominique Aegerter in Gara 2 di Supersport ad Aragon. Il campione del mondo si rifà della sconfitta di Gara 1 precedendo Lorenzo Baldassarri di soli trenta millesimi, in un altro arrivo al photofinish che pone i due piloti Yamaha a pari punti in campionato. Scattato in seconda posizione, "Domi" ha lasciato sfogare Baldassarri e nelle fasi finali ha preso la testa della corsa, rintuzzando l'attacco dell’italiano all’ultima curva. Nicolò Bulega ha conquistato il terzo gradino del podio con la Ducati Panigale V2 del team Aruba. Un'altra partenza poco felice gli è costata tempo prezioso a inizio gara, ma il ritiro di Can Oncu nelle fasi finali e la rimonta su Glenn Van Straalen gli hanno consentito di attaccare con successo all’ultima staccata. Alle loro spalle ecco Niki Tuuli su MV Agusta, seguito da Jules Cluzel e da Yari Montella settimo. Stefano Manzi risale fino all’ottavo posto partendo dal fondo dello schieramento per la pressione irregolare delle gomme. Chiudono la top-10 Raffaele De Rosa e Hannes Soomer, con Federico Caricasulo dodicesimo.