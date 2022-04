Bautista imprendibile, sue le gare di domenica

Con la griglia rivista, in Gara 2 Alvaro è scattato dalla pole e nei primi giri ha battagliato con Rea, Rinaldi e Razgatlioglu. Una volta in testa ha sfruttato un lungo di Rinaldi causato dall’attacco di Rea per prendere margine e imprimere un ritmo insostenibile per tutti. Alla sua centesima partenza in Superbike il ducatista ha conquistato il diciottesimo successo, con Rea secondo e Razgatlioglu ancora terzo dopo aver passato Rinaldi nelle fasi finali. La caduta di Andrea Locatelli (diciannovesimo al traguardo) ha spianato la strada del quinto posto ad Alex Lowes, mentre alle sue spalle Axel Bassani ha completato una gara sontuosa come migliore degli indipendenti. Settima posizione per Loris Baz che ha tenuto dietro Xavi Vierge, Garrett Gerloff e Iker Lecuona in una gara di gruppo. In zona punti Lucas Mahias, Eugene Laverty, Philipp Oettl, Roberto Tamburini e Ilya Mikhalchik. Sedicesimo Luca Bernardi davanti a Gabriele Ruiu.