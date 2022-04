Moto2 e Moto3, Portimao attende le novità

Di sicuro, avremo un nuovo nome nell’albo d’oro di Portimao in Moto2 : i precedenti vincitori infatti sono due piloti approdati quest’anno in top-class. Remy Gardner vinse il GP del Portogallo del 2020, Raul Fernandez quello del 2021 e, nel GP dell’Algarve dell’anno scorso fu duello decisivo tra i due. Vinse Gardner, davanti a Fernandez, aggiudicandosi il titolo di categoria. Questo monopolio di vittorie dei due rookie MotoGP targati KTM, lascia il campo aperto per un nuovo vincitore, ma non solo, anche riguardo ai piloti a podio avremo delle novità. Nel campo partenti 2022 ci sono solo due piloti andati a podio qui : si tratta di Sam Lowes, terzo nel 2020 e nel GP dell’Algarve dell’anno scorso ed Aron Canet, secondo nel GP del Portogallo dell’anno scorso.

Regno spagnolo in Moto3

Anche la Moto3 attende un nuovo vincitore a Portimao: i precedenti sono Raul Fernandez nel 2020, il che lo rende l’unico vincitore qui sia in Moto2 che in Moto3, e Pedro Acosta in entrambe le gare dell’anno scorso. Tre spagnoli, per un monopolio iberico della prima posizione a Portimao, ma non delle altre posizioni a podio, nelle quali i nostri piloti conducono 5 a 4. Fatti i conti? Sì, in tre gare di Moto3 corse qui, sul podio ci sono saliti solo piloti italiani o spagnoli. 4 dei 5 podi tricolori sono stati ottenuti da due grandi protagonisti di questo inizio di 2022: Dennis Foggia, 2° nel GP del Portogallo 2020 e 2021, e Andrea Migno, 3° l’anno scorso nel GP del Portogallo e 2° in Algarve. Per la Moto3 c’è un ulteriore dato interessante, che contrasta con quello della MotoGP, ma è limitato al solo Pedro Acosta. È l’unico ad aver vinto a Portimao in tutte le classi partendo al di fuori della top-10, e lo ha fatto in entrambi i suoi successi dell’anno scorso. Nel GP del Portogallo vinse dalla 12^ posizione in griglia, in quello dell’Algarve addirittura dalla 14^.