Paolo Simoncelli e Marco Grana (capotecnico del team Sic58) ci portano dietro le quinte a Portimao per scoprire come è strutturata una tenda di una squadra Moto3: "Quest’anno abbiamo fatto un salto di qualità – commenta Paolo –. Siamo più belli, sono soddisfatto di questa tenda, anche se bisognerebbe andare nei box, dove si sta un po' meglio…", dice sorridendo. Domenica 24 aprile il GP del Portogallo è tutto in diretta su Sky, ecco gli orari delle gare: Moto3 alle 12:20, MotoGP alle 14, Moto2 alle 15:30

